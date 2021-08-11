Біля берегів Філіппін оголосили загрозу цунамі

Потужний землетрус магнітудою 7,1 зафіксували біля берегів філіппінського острова Мінданао, повідомляє Кореспондент.

Про це повідомила Геологічна служба США в середу, 11 серпня.

Відзначено, що епіцентр підземних поштовхів був у 145 кілометрах від міста Давао - головного порту острова. Осередок залягав на глибині 65,6 кілометра.

Дані про потерпілих чи руйнування поки не надходили. Але Національний центр попередження про цунамі США оголосив загрозу цунамі. Виникнення небезпечних хвиль є можливим у радіусі 300 кілометрів від епіцентру землетрусу.