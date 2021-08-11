ООН передала в ОРДЛО 20 вантажівок гуманітарки

ООН передала на тимчасово окуповані території Донбасу понад 114 тонн гуманітарної допомоги. Вантажівки з гуманітаркою слідували через КПВВ "Щастя" в Луганській області, повідомляє Дзеркало тижня.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

"Прикордонники Луганського загону оформили і пропустили через лінію розмежування в 20 автомобілів з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН. У машинах перевозили будівельні матеріали, предмети та обладнання медичного призначення загальною вагою понад 114 тонн, призначені для цивільного населення" , - йдеться в повідомленні.

Через КПВВ "Щастя" до останнього часу пропускали тільки великовантажні автомобілі з гуманітарною допомогою.