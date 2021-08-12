Просто приголомшлива: Пенелопа Крус демонструє бездоганну фігуру

Пенелопа Крус показала чергове фото, зроблене для рекламної кампанії відомого косметичного бренду. Його обличчям іспанська красуня стала вже давно. Але з кожним разом фанати дивуються: як вдається Крус виглядати все красивіше і красивіше, повідомляє РБК-Украина.

Пенелопа Крус на фото постала в образі спокусливої блондинки. Вона одягла чорний топ, сині джинси з білим ременем, а з аксесуарів вибрала великі золотисті сережки-кільця, а також браслет у вигляді ланцюга. Вона стоїть на тлі західного неба, загадково дивлячись вдалину. Світле волосся знаменитості розпушене по плечах, бездоганні риси обличчя підкреслені легким мейк-апом. На знімку зірці легко даси років на 10 менше реального віку.