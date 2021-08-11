У Греції затримано більше 100 осіб за підпали лісів

У Греції правоохоронці затримали 118 осіб за підозрою в умисних або випадкових підпалах лісів, з них 18 заарештовано, повідомляє Кореспондент.

Стверджується, що з 4 по 11 серпня поліцейські провели по всій країні 118 затримань за підозрою в навмисному підпалі лісів або підпалі через недбальство. На 18 осіб були складені документи на арешт. Вік винних коливається від 15 до 78 років.

Так, на острові Лесбос чоловік влаштував лісову пожежу, спалюючи овечу вовну. У місті Сере в парку спалювали кабелі, щоб добути з них мідь. У гаю Фінопулу в Гізі іноземець за допомогою паперових рушників і зім'ятих пачок з-під цигарок намагався підпалити дерево і суху траву.

А в містечку Кріонері пожежник-доброволець підпалював траву, щоб самому ж загасити займання. У підсумку він влаштував чотири пожежі, одна з яких поширилася на місцеве кладовище.

Також були заарештовані шість осіб за грабежі напівзруйнованих пожежами будинків.