Бойовики "ДНР" обстріляли околиці Нью-Йорка: фото

Російські терористи на Донбасі відкрили вогонь по околицях н.п. Нью-Йорк в районі Торецька, повідомляє Деловая столица.

"Противник продовжує чинити злочини проти мирного населення українських сіл та містечок прифронтової зони. Цього разу російські найманці обстріляли хлібне поле коло селища Нью-Йорк (колишнє Новгородське) поблизу Торецька, з якого сільчани тільки-но встигли зібрати врожай зернових", — йдеться в повідомленні пресслужби Оперативно-тактичного угруповання "Північ".

На місце обстрілу прибули представники Спільного центру з контролю і координації припинення вогню, які зафіксували злочин терористів. Зокрема, зробили заміри воронок від снарядів.

"На щастя, нерозірваних боєприпасів на землях сільгосппризначення виявлено не було, тож польові роботи — підготовка грунтів до посіву озимини — продовжаться тут згідно плану сільськогосподарських робіт", — додали в командуванні.
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Відзначимо, 11 серпня з півночі і станом на 17:00 російські терористи 5 разів порушували режим припинення вогню. Один український воїн отримав поранення. Крім того, під час обстрілу Новоселівки Другої загинув один місцевий житель.

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