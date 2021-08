В Європі вартість газу досягнула $555

Ціна газу в Європі на торгах в середу підскочила до рівня $555/тис. кубометрів на тлі скорочення поставок з РФ після аварії на заводі "Газпрому" в Уренгої, повідомляє Інтерфакс.

Значення найближчого до спотових котирувань термінового контракту - вересневого ф'ючерсу на індекс газового хаба TTF на ICE Futures - досягало 45,795 євро за тисячу кВт.год, або $555 за тисячу кубометрів. На торгах днем раніше спотовий контракт на TTF закрився на позначці $539 за тисячу кубометрів.

Досягнутий показник є максимальним за останні три з половиною роки - з початку березня 2018 року. Тоді в Європі бушував легендарний холодний фронт "Звір зі Сходу" (the Beast from the East), і ціна злітала до тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Трохи більше як рік тому - у травні 2020 року - ціна газу на TTF опускалася до історичного рекорду в $34 за тисячу кубів. В кінці серпня 2020 року ціна подолала планку в $ 00 за тисячу кубів, у грудні - вийшла за $200. Штурм позначки в $300 відбувся в травні 2021 року, наприкінці червня ціна перевалила за $400 за тисячу куб. м.

Як повідомлялося, в минулий четвер сталася пожежа на установці деетанізаціі конденсату першої черги Уренгойського заводу з підготовки конденсату до транспортування ТОВ "Газпром переробка". Об'єкт є частиною Уренгойського газодобувного комплексу, що забезпечує прийом і перероблення нестабільного газового конденсату найбільших родовищ Надим-Пур-Тазовского регіону - головною газоносної провінції в Росії.

Процес стабілізації конденсату, що видобувається разом з природним газом, нерозривно пов'язаний з видобутком газу. Через пожежу завод повністю зупинив прийом сировини - це призвело до істотного зниження видобутку "Газпрому". Компанії довелося екстрено почати відбір з підземних сховищ в Європі та Росії; знизилися фізичні поставки газу на експорт по газопроводу "Ямал-Європа", який знаходиться в тому ж газотранспортному коридорі, що й аварійний завод.