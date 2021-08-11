Байден закликав ОПЕК збільшити видобуток нафти

Країни ОПЕК повинні відмовитися від скорочення видобутку нафти в міру відновлення світової економіки, щоб знизити ціни. Про це сказав президент США Джо Байден під час виступу в Білому домі у середу, 11 серпня, повідомляє Кореспондент.

"Ми дали ясно зрозуміти ОПЕК - головним країнам-експортерам нафти у світі, - що скорочення виробництва, проведеного під час пандемії, слід дати зворотний хід в умовах відновлення глобальної економіки - з метою знизити ціни для споживачів... Я хочу бути впевнений, що ніщо не завадить зниженню цін на нафту, яке призведе до зниження цін для споживачів" , - сказав Байден.

За його словами, падіння вартості нафти поки що не привело до скорочення роздрібної вартості бензину для більшості американців: "Це не те, чого можна було б очікувати на конкурентному ринку".

Він пообіцяв, що уряд США "використовуватиме всі доступні засоби для моніторингу ситуації" навколо цін на бензин у країні та "припиняти будь-які незаконні дії, пов'язані з їх зростанням".