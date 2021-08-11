Лондонський "Челсі" став володарем Суперкубка УЄФА

Лондонський "Челсі" в серії післяматчевих пенальті переміг іспанський "Вільярреал" (6:5)і виграв Суперкубок УЄФА-2021. Основний час завершився з рахунком 1:1. У додаткові тайми голів забито не було, повідомляє Обозреватель.

46-й розіграш, в якому зустрілися переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи відбувся на стадіоні "Віндзор Парк" в Белфасті.

Челсі атакував

Нагадаємо, що в своїй історії "Челсі" чотири рази намагався виграти цей трофей, але йому це вдалося зробити лише раз 1998 році. Для "Вільярреала" це стало першим участю в Суперкубку УЄФА.

Вільярреал невдало провів старт матчу

Матч почався з позиційного нападу челсі. лондонці більше контролювали м'яч, але їх комбінації більше Проодам в середині поля.

Лондонці виглядали впевненіше в атаці

"Вільярреал" практично всім складом був за лінією м'яча, через що "Челсі" намагався діяти максимально широко.

До 23-й хвилині "жовтим" доводиться величезними силами відбиватися, навіть не думаючи про відповідні атаках. Дуже сильно позначалося перевагу в класі.

Іспанці нічого не могли вдіяти в атаці

На 27-й хвилині територіальну перевагу "Челсі" втілилося в ігрове. Іспанці пропустили швидку контратаку лівим флангом, яку замкнув Хакім Зіеш після передачі Кая Хаверца.

Голкіпер "Вільярреал" був безсилий що-небудь зробити

До кінця тайму англійці створили ще кілька небезпечних моментів. змушуючи Серхіо Асенхо відпрацьовувати по повній. Спершу голкіпер відбив постріл Маркоса Алонсоа, а потім Курт Зума з близької відстані відправив круглого над поперечиною.

"Постріл" Зума пройшов над поперечиною

На 43-й хвилині Зіеш отримав травму і був замінений на Крістіана Пулішіча. Відразу після цього "Вільярреал" створив свій перший момент в грі, який ледь не закінчився голом. Удар Альберто Морено прийшов в поперечину.

Зіеш отримав травму

Після перерви ситуація на полі змінилася Вже іспанці більше володіли м'ячем і були близькі до голу. "Челсі" помітно підсів в оборону, ніж відразу скористався суперник.

Вільярреал перехопив інніціатіва

На 61- хвилині кращий бомбардир "Вільярреала" в Історії Жерар Морено потрапив в штангу, а на 73-й уже в ворота. Булайе Діа п'ятою скинув під удар партнеру і 29-річний Півфіналіст чемпіонату Європи-2020 точно відправив м'яч у сітку – 1: 1.

Залишок основного часу обидва клуби провели в атаках з невеликою перевагою лондонців, але глядачі забитих голів не побачили.

Жерар Морено зрівняв рахунок

У додатковий час швидкості в грі помітно впали. Зменшилася кількість і небезпечних моментів. Футболісти обох команд неспішно катали м'яч в центрі, зрідка "вибухаючи" невеликими випадами.

На 100-й хвилині Пулішіч міг принести перемогу "Челсі", але його удар з близької дистанції пройшов в декількох сантиметрах від воріт.

Пулішіч не зміг влучити по воротах

На 119-й хвилині Томас Тухель вирішив поміняти свого голкіпера, випустивши Кепа замість Менді. Ця ставка зіграла.

Доля трофею вирішувалася в серії післяматчевих пенальті, де впевненіше себе проявили гравці "Челсі".26-річний голкіпер збірної Іспанії відбив вирішальний удар Рауля Альбіоля.