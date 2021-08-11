Лондонський "Челсі" став володарем Суперкубка УЄФА
Лондонський "Челсі" в серії післяматчевих пенальті переміг іспанський "Вільярреал" (6:5)і виграв Суперкубок УЄФА-2021. Основний час завершився з рахунком 1:1. У додаткові тайми голів забито не було, повідомляє Обозреватель.
46-й розіграш, в якому зустрілися переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи відбувся на стадіоні "Віндзор Парк" в Белфасті.
Нагадаємо, що в своїй історії "Челсі" чотири рази намагався виграти цей трофей, але йому це вдалося зробити лише раз 1998 році. Для "Вільярреала" це стало першим участю в Суперкубку УЄФА.
Матч почався з позиційного нападу челсі. лондонці більше контролювали м'яч, але їх комбінації більше Проодам в середині поля.
"Вільярреал" практично всім складом був за лінією м'яча, через що "Челсі" намагався діяти максимально широко.
До 23-й хвилині "жовтим" доводиться величезними силами відбиватися, навіть не думаючи про відповідні атаках. Дуже сильно позначалося перевагу в класі.
На 27-й хвилині територіальну перевагу "Челсі" втілилося в ігрове. Іспанці пропустили швидку контратаку лівим флангом, яку замкнув Хакім Зіеш після передачі Кая Хаверца.
До кінця тайму англійці створили ще кілька небезпечних моментів. змушуючи Серхіо Асенхо відпрацьовувати по повній. Спершу голкіпер відбив постріл Маркоса Алонсоа, а потім Курт Зума з близької відстані відправив круглого над поперечиною.
На 43-й хвилині Зіеш отримав травму і був замінений на Крістіана Пулішіча. Відразу після цього "Вільярреал" створив свій перший момент в грі, який ледь не закінчився голом. Удар Альберто Морено прийшов в поперечину.
Після перерви ситуація на полі змінилася Вже іспанці більше володіли м'ячем і були близькі до голу. "Челсі" помітно підсів в оборону, ніж відразу скористався суперник.
На 61- хвилині кращий бомбардир "Вільярреала" в Історії Жерар Морено потрапив в штангу, а на 73-й уже в ворота. Булайе Діа п'ятою скинув під удар партнеру і 29-річний Півфіналіст чемпіонату Європи-2020 точно відправив м'яч у сітку – 1: 1.
Залишок основного часу обидва клуби провели в атаках з невеликою перевагою лондонців, але глядачі забитих голів не побачили.
У додатковий час швидкості в грі помітно впали. Зменшилася кількість і небезпечних моментів. Футболісти обох команд неспішно катали м'яч в центрі, зрідка "вибухаючи" невеликими випадами.
На 100-й хвилині Пулішіч міг принести перемогу "Челсі", але його удар з близької дистанції пройшов в декількох сантиметрах від воріт.
На 119-й хвилині Томас Тухель вирішив поміняти свого голкіпера, випустивши Кепа замість Менді. Ця ставка зіграла.
Доля трофею вирішувалася в серії післяматчевих пенальті, де впевненіше себе проявили гравці "Челсі".26-річний голкіпер збірної Іспанії відбив вирішальний удар Рауля Альбіоля.