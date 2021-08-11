Нову трасу вперше випробують гоночними болідами

Якість ремонту траси Н-31 Дніпро-Решетилівка на території Дніпропетровської області перевірять за допомогою п'яти гоночних автомобілів, які візьмуть з музею Машини часу, повідомляє Кореспондент.

Про це в середу, 11 серпня, інформувало агентство Міст-Дніпро з посиланням на регіональну Службу автомобільних доріг. Відзначається, що випробування проведуть на полотні довжиною 14 кілометрів.

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"Побудована дорога з індексом Н-31 буде з'єднувати Дніпро з Києвом. Довжина нового будівництва по Дніпропетровській області складає 56 кілометрів, 28 з яких вже готові. Остання ділянка дороги вже готується до експлуатації. Коли ми планували ввести цю ділянку в експлуатацію, ми вирішили протестувати його саме гоночними болідами, завдяки яким дорогу можна перевірити на високій швидкості" , - пояснив своє рішення в.о. начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

За даними видання, якість нової магістралі перевірять п'ять спортивних болідів Естонія з форсованими двигунами і швидкістю близько 250 км/год, що є частиною найбагатшою в Україні колекції гоночних автомобілів і зберігаються в музеї Дніпра Машини часу.

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За кермом авто будуть перебувати професійні гонщики. Як уточнили в місцевому пабліку 056, це "люди-легенди, які брали участь в шосейно-кільцевих перегонах з 70-х років - Олександр Медведченко, Володимир Гавриленко, Віктор Поваров".

Випробування пройде 19 серпня на трасі Н-31 біля каналу Донбас Західний.