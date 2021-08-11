Загибель львівського учня на водоспаді: вчительку судитимуть

Вчительку львівської середньої школи №82 Людмилу Гребень офіційно звинуватили у смерті шестикласника Артема Прадєда-Янчака, який загинув під час шкільної екскурсії на водоспад Кам'янка. Обвинувальний акт щодо 45-річної вчительки направили до Сколівського районного суду.﻿, повідомляє Zaxid.net.

Людмила Гребень працює вчителькою музики у львівській школі №82. Вона також була класною керівницею 6-В класу, де вчився загиблий учень – 12-річний Артем Прадєд-Янчак.

Нагадаємо, що він загинув 2 червня під час шкільної екскурсії на водоспад Кам'янка у національногому природному парку «Сколівські Бескиди». Намагаючись зробити селфі, Артем Прадєд-Янчак послизнувся на камінні і впав у водоспад. При цьому він зачепився ногою за коріння і захлинувся водою.

Загалом групу з 44 школярів львівської школи №82 супроводжували п'ятеро дорослих – троє вчителів і двоє батьків. Після загибелі хлопчика 45-річну класну керівницю Людмилу Гребень госпіталізували з серцевим нападом.

Тепер 45-річна Людмила Гребень постане перед судом за звинуваченням у неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (ст 137 ч. 2 ККУ), санкція цієї статті передбачає від трьох до п'яти років ув'язнення.