На Камчатці розбився вертоліт з туристами, є загиблі

В Росії на Камчатці розбився вертоліт Мі-8, сім осіб з 17 знаходилися на борту вижили, повідомляє Інтерфакс.

За даними співрозмовника російського агентства, вертоліт розбився в Кроноцькому заповіднику. На борту знаходилися 14 туристів і троє членів екіпажу.

"Вижили підняті сім чоловік" , - сказало джерело, зазначивши, що пошуки решти тривають.

У пресслужбі МНС РФ в свою чергу заявили, що вертоліт Мі-8 компанії "Витязь-Аеро" здійснив жорстку посадку в районі Курильського озера Кроноцького заповідника. За попередніми даними відомства, на борту було 16 осіб - 13 пасажирів і три члени екіпажу.

Інше джерело "Інтерфаксу" розповіло, що пріоритетними версіями аварії вертольота є технічна несправність і помилка пілотування.

"Екіпаж здійснив жорстку посадку на поверхню Курильського озера" , - уточнив він.

На місце вилетів борт Центру медицини катастроф і вертоліт Мі-8 МНС Росії з рятувальниками.