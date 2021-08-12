На Камчатці розбився вертоліт з туристами, є загиблі
В Росії на Камчатці розбився вертоліт Мі-8, сім осіб з 17 знаходилися на борту вижили, повідомляє Інтерфакс.
За даними співрозмовника російського агентства, вертоліт розбився в Кроноцькому заповіднику. На борту знаходилися 14 туристів і троє членів екіпажу.
"Вижили підняті сім чоловік", - сказало джерело, зазначивши, що пошуки решти тривають.
У пресслужбі МНС РФ в свою чергу заявили, що вертоліт Мі-8 компанії "Витязь-Аеро" здійснив жорстку посадку в районі Курильського озера Кроноцького заповідника. За попередніми даними відомства, на борту було 16 осіб - 13 пасажирів і три члени екіпажу.
Інше джерело "Інтерфаксу" розповіло, що пріоритетними версіями аварії вертольота є технічна несправність і помилка пілотування.
"Екіпаж здійснив жорстку посадку на поверхню Курильського озера", - уточнив він.
На місце вилетів борт Центру медицини катастроф і вертоліт Мі-8 МНС Росії з рятувальниками.