У Кабміні пояснили подорожчання автогазу

Перший віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко пояснив причини зростання цін на автогаз, повідомляє Дзеркало тижня.

За його словами, вплив на зростання цін зробила недопостачання ресурсу через зміну постачальника нафтопродуктів "Роснефти" в Україні і перебування в ремонті протягом червня Мозирського НПЗ. При цьому Любченко зазначив, що уряд не планує встановлювати регулювання цін на автогаз.

Міністр зазначив, з 1 липня по 1 серпня залишки автогазу виросли з 457,5 млн куб. м до 726 млн куб. м, бензину - з 504,7 млн л до 724 млн літрів, дизпалива - з 1365,7 млн л до 1700 млн л.

Попри дані Любченко про зростання запасів автогазу, його вартість продовжує встановлювати рекорди і вже наближається до 17,5 гривень за літр. З початку липня ціни зросли майже на дві гривні.