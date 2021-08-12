У Китаї засудили канадця до 11 років в'язниці за шпигунство

Суд в китайському місті Даньдун в середу, 11 серпня, засудив підприємця з Канади Майкла Спейвора до 11 років позбавлення волі. Бізнесмен визнаний винним в шпигунстві та поширенні відомостей, що становлять державну таємницю, повідомляє Кореспондент.

За відомостями посла Канади в Китаї, у Спейвора є можливість подати апеляцію, яку підприємець обговорить з адвокатами.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав вердикт суду неприйнятним і неправомірним. Рішення винесено після більш ніж двох з половиною років довільного утримання під вартою, підкреслив він. Глава уряду особливо виділив "брак прозорості" в юридичних процедурах. За словами Трюдо, судовий процес "не відповідав навіть мінімальним вимогам міжнародного права".

Пріоритетом для Оттави є негайне звільнення співвітчизників, зазначив канадський прем'єр. Влада продовжує надавати консульську підтримку Спейвору і його родичам.

Трюдо подякував "багатьом партнерам, друзям і союзникам" Канади за підтримку. За даними агентства AFP, близько 50 дипломатів з 25 країн в цей же день зібралися в посольстві Канади в Пекіні в знак солідарності з Оттавою.

Затримання Майкла Спейвора і ексдипломата Майкла Ковріга

Спейвор і його співвітчизник, колишній співробітник посольства Канади в Пекіні Майкл Ковріг, були затримані в Китаї в грудні 2018 року. У червні 2020-го обом були пред'явлені звинувачення в шпигунстві, в березні 2021-го почалися судові процеси.

Незадовго до затримань канадців суд канадської провінції Британська Колумбія відпустив під заставу фінансового директора китайської компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу, заарештовану за запитом США в Ванкувері. Експерти вважають, що взяття Спейвора і Ковріга під варту є спробою Пекіна чинити тиск на Оттаву в справі Ваньчжоу. Вашингтон домагається екстрадиції до Сполучених Штатів представниці Huawei, обвинуваченої в порушенні санкцій щодо Ірану.