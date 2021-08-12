McDonald's ввели обов'язкову вакцинацію співробітників

McDonald's вимагатиме від усіх співробітників цієї американської корпорації в США пройти повний курс вакцинації від коронавірусу до 27 вересня. Працівники компанії будуть зобов'язані носити захисні маски на службі незалежно від того, щеплені вони чи ні, повідомляє РБК-Україна.

Компанія перенесла з 7 вересня на 11 жовтня відновлення очної роботи у своїх штаб-квартирі і філіях в США з тим, щоб у співробітників було достатньо часу на щеплення і формування імунітету, передає The Wall Street Journal.

"Зростання заражень штамами COVID-19 викликає занепокоєння у багатьох з нас. Багато з вас говорили нам, що ви б відчували себе більш спокійно в офісі, якби були впевнені, що ваші колеги щеплені" , - наводить видання витяг з повідомлення.

До 27 вересня постачальники та підрядники, які відвідують підрозділи McDonald's, мають також пройти повний курс вакцинації.

Автор: Артур Родивилов