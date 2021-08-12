Литва отримає 36 млн євро на боротьбу з мігрантами

Євросоюз на тлі напруженої ситуації на литовсько-білоруському кордоні виділяє Литві 36,7 млн євро невідкладної допомоги з фонду з питань притулку, міграції та інтеграції, повідомляє DW.

Ці кошти будуть спрямовані на утримання центрів для нелегальних мігрантів, карантинних приміщень, медичну допомогу, продовольство і одяг, а також на фінансування спеціальних бригад для ідентифікації можливих жертв торгівлі людьми і виявлення потребують допомоги, повідомила Єврокомісія в середу, 11 серпня.