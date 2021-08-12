Силовики ліквідували злочинну групу, яка обкрадала товарняки

Оперативники та слідчі Нацполіціі викрили злочинну організацію, яка обкрадала вантажні поїзди на Придніпровській залізниці. "Команда" з 40 осіб спеціалізувалася на крадіжках з товарняків міндобрив і вугілля. Протягом одного дня вони викрадали від 5 до 30 тонн вантажу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління встановили, що на території Придніпровської залізниці в Запорізькій області злочинна організація тривалий час здійснює крадіжки з вантажних поїздів, що перевозять міндобрива і вугілля, передає управління комунікації Національної поліції України.

Поліцейські з'ясували, що 34-річний житель Запорізької області створив розгалужену злочинну організацію, в яку входили три злочинні групи. Також їм допомагали працівники воєнізованої охорони регіональної філії Придніпровської залізниці. В цілому злочинна організація нараховувала близько 40 осіб.

Зловмисники діяли за налагодженими схемами: викрадали продукцію, коли поїзд знаходився на залізничній станції або під час руху товарного потягу. Встановлено, що протягом одного дня фігуранти відвантажували від 5 до 30 тонн вантажу. Надалі викрадену продукцію збували населенню суміжних районних центрів, а також через приватних підприємців, що спеціалізуються на продажу вугілля.

Встановлено, що кошти від злочинної діяльності передавалися представникам криміналітету, так званим "смотрящим". Правоохоронці задокументували близько 30 фактів злочинної діяльності.

Поліцейські провели 58 санкціонованих обшуків у кількох областях. В результаті вилучено речові докази: мобільні телефони, гроші та банківські картки, чорнові записи, транспортні засоби, які використовувалися під час вчинення злочину, журнали реєстрації появи сторонніх осіб на залізничних коліях і недостачі вантажу на вагонах, документи з руху поїздів, мішки з вугіллям і селітрою.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіціі організатору і 15 активних учасників організованої злочинної організації повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 255 (Створення злочинної організації), і ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. 12 фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають. Поліцейські встановлюють інших учасників злочинної організації. Після проведення відповідних експертиз буде встановлено суму збитків.