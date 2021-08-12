Зеленський призначив послів у Ліхтенштейні, Сан-Марино і Андоррі

Президент Володимир Зеленський призначив послів України у трьох невеликих європейських державах - Ліхтенштейні, Сан-Марино і Андоррі, повідомляє УНІАН.

Текст відповідних указів №352/2021, №353/2021 і №354/2021 розміщено на офіційному сайті глави держави у середу, 11 серпня.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Швейцарській Конфедерації Рибченка Артема Сергійовича надзвичайним і повноважним послом у Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом" , - йдеться в документі.

Крім того, президент призначив Сергія Погорельцева – посла в Іспанії – за сумісництвом послом в Князівстві Андорра, а також посла України в Італії Ярослава Мельника - за сумісництвом послом в Республіці Сан-Марино.