У Росії тестують СOVID-вакцину зі смаком ряжанки
Російські вчені почали випробування вакцини від коронавірусу на основі молочнокислих бактерій, розповів завідувач відділу молекулярної мікробіології інституту, член-кореспондент РАН Олександр Суворов, повідомляє Лента.Ру.
Розробкою щеплення зі смаком ряжанки займається Інститут експериментальної медицини. Наразі фахівці випробовують новинку на тваринах.
"Вакцина прекрасно буде підходити для дітей і дорослих", - підкреслив учений.
Він упевнений в безпеці продукту. Вчені переконалися, що вакцина виробляє стійку імунну відповідь. Про це говорить підвищення в крові тварин антитіл - імуноглобулінів класів A (IgA) і G (IgG).
Вакциною-ряжанкою препарат прозвали через вміст в продукті молочнокислих бактерій-пробіотиків. Експерти обіцяють, що препарат буде діяти на організм "м'яко". Приймати вакцину треба буде через кожні пів року.
"Цей пробіотичний штам якийсь час живе в кишківнику і через тиждень зникає, виконавши своє завдання", - пояснив Суворов.
Результати дослідження фахівці обіцяють представити в листопаді. Після цього почнуться клінічні випробування препарату. В майбутньому вакцину хочуть продавати в аптеках у вигляді капсул.