12 серпня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день молоді, Всесвітній день слона, Всесвітній день каліграфії, повідомляє УНИАН.

У Таїланді - День матері, в США - День фанатів бейсболу, День водія вантажівки, День персонального комп'ютера, День вінілової платівки, День середньої дитини, День жульєну з картоплею фрі, в Бразилії - День батька, в Грузії - Дідгороба, в Індії - День бібліотек, в Британії - Славне дванадцяте, в Киргизстані - День співробітника кримінально-виконавчої системи, в Японії - День національного гімну "Кімі га е".

Пам'ятні дати 12 серпня, річниці та події

У 1851 році американський кравець Ісаак Мерріт Зінгер запатентував вдосконалену швейну машинку. На її створення він витратив всього 11 днів. Машинка мала пряму голку з вушком, ковзаючий човник-човник, притискну лапку для фіксування тканини і зубчасте колесо двигуна тканини, врізане в стіл. Потім Зінгер почав використовувати в своїх машинах ножний привід, що складається з хитної педалі і обертового колеса, в той час як у всіх інших машинах застосовували ручний важіль.

У 1851 році разом зі своїм компаньйоном Едвардом Кларком він зареєстрував фірму I. M. Singer Company, згодом Singer Manufacturing Company. У 1855 році на Всесвітній виставці в Парижі швейна машина Singer отримала перший приз. У цьому ж році відбувається відкриття філії офісу компанії в Парижі, що дало старт успішного продажу машин в Європі.

Зінгер зумів придумати, як знизити вартість швейної машинки зі 100 доларів (стільки коштувала машинка в 1851 році) до 10 доларів, і зробити її доступною практично для кожної сім'ї. Переживши роки збитків, американська корпорація Singer Corporation сьогодні продовжує свою діяльність, будучи виробником космічної і військової техніки, а також швейних машинок, електроприладів, двигунів, меблів та іншої продукції.

12 серпня 1865 року під час хірургічної операції вперше була використана карболова кислота (фенол) для дезінфекції інструментів і рук хірурга. Застосував її англійський хірург Джозеф Лістер з Королівського лазарету в місті Глазго, який довго намагався з'ясувати причину високого рівня смертності пацієнтів після операцій. У 1865 році він прочитав роботу Луї Пастера, в якій висловлювалася теорія про те, що хворобу викликають мікроби. Хірург зрозумів, що найкращий спосіб запобігти післяопераційному зараженню - вбити всіх мікробів до того, як вони потраплять у відкриту рану. 12 серпня 1865 року він втілив свою ідею в життя. Нововведення Лістера зробило революцію в хірургії і врятувало багато мільйонів життів.

У 1949 році в Лондоні через шпаків, що розмістилися на хвилинній стрілці головних в країні годин, Біг-Бен став відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини.

У 1950 році Міністерство оборони США вперше випустило довідник про те, як треба захищатися від ядерної атаки, після чого в країні почався бум будівництва притулків.

У 1999 році в Україні було прийнято рішення закрити всі витверезники. Ці "спецмедустанови", щільно увійшли в радянський побут і фольклор, до медицини, по суті, не мали ніякого відношення. У них господарювали не стільки лікарі, скільки міліціонери, а пацієнти були фактично затриманими. У Європі та США поліція не має права затримувати осіб у нетверезому стані, якщо ті не вчиняють протиправних дій, так як це вважається порушенням прав людини. Якщо ж особа в нетверезому стані здійснює будь-яке порушення порядку, його доставляють в поліцейську дільницю. У Канаді діє служба "Червоний ніс", яка доставляє людей, що випили, до місця їх проживання, стягуючи при цьому плату. Якщо ж клієнт знаходиться в стадії глибокого сп'яніння, його доставляють в медичний заклад. Подібна служба діє і в Швеції.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 12 серпня вшановує пам'ять святих апостолів від сімдесяти Силуана і Силу (силосу), а також святого Іоанна Воїна. У святого Іоанна Воїна просили заступництва і розради всі скривджені і скорботні. Традиційно в цей день святий Сила вкладає в трави і коріння, особливо в лопух, магічні цілющі властивості. А кропива стає настільки пекучої, що може залишити опік.

Що сьогодні не можна робити

День не сприятливий для поїздок, прийому гостей і великих покупок. Постарайтеся ввечері без особливих потреб не виходити з дому.

Прикмети на 12 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

день вітряний - до затяжних дощів;

прохолодна і похмура погода - в найближчі дні буде сухо.

Іменини 12 серпня

Іменини у Валентина, Луки, Анатолія, Германа, Іоанна, Павла, Максима, Прокула, Юхима і Ангеліни.