У США створили гібридний дрон
У США розробили гібридний дрон Hybrid Advanced Multi-Rotor (HAMR). У ньому встановлений один бензиновий двигун і шість електромоторів, повідомляє Обозреватель.
Про це пише New Atlas. Літальний апарат компанії Advanced Aircraft Company зі штату Вірджинія (США) може перебувати в повітрі протягом 3,5 години завдяки одній заправці трьох літрів бензину.
Тривалість польоту зменшується, якщо збільшити вагу вантажу на його борту.
HAMR може перевозити до 2,7 кг, які розподілені між двома вантажними відсіками.
Сам дрон важить 14,5 кг і має розміри 1,7 метрів на 3,3 метра. Максимальна швидкість – не вища за 46 км на годину.
Його можна використовувати як для інспекції інфраструктурних об'єктів, так і для досліджень і розвідувальної діяльності.
Відзначимо, що перебування в повітрі звичайних безпілотників становить приблизно 30 хвилин завдяки одним лише батареям.