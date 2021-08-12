У США створили гібридний дрон

У США розробили гібридний дрон Hybrid Advanced Multi-Rotor (HAMR). У ньому встановлений один бензиновий двигун і шість електромоторів, повідомляє Обозреватель.

Про це пише New Atlas. Літальний апарат компанії Advanced Aircraft Company зі штату Вірджинія (США) може перебувати в повітрі протягом 3,5 години завдяки одній заправці трьох літрів бензину.

Тривалість польоту зменшується, якщо збільшити вагу вантажу на його борту.

Дрон Hybrid Advanced Multi-Rotor (HAMR). Джерело: Advanced Aircraft Company

HAMR може перевозити до 2,7 кг, які розподілені між двома вантажними відсіками.

Сам дрон важить 14,5 кг і має розміри 1,7 метрів на 3,3 метра. Максимальна швидкість – не вища за 46 км на годину.

HAMR може перевозити максимально 2,7 кг. Джерело: Advanced Aircraft Company

Його можна використовувати як для інспекції інфраструктурних об'єктів, так і для досліджень і розвідувальної діяльності.

Відзначимо, що перебування в повітрі звичайних безпілотників становить приблизно 30 хвилин завдяки одним лише батареям.