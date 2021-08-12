У ВООЗ порівняли небезпеку COVID-штамів "Дельта" і "Йота"

Штам "Йота" менш небезпечний, ніж "Дельта". Попередні дослідження показують, що "Йота" не викликає серйозного захворювання. Про це заявила експерт ВООЗ Марія Ван Керхове під час брифінгу в Женеві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Попередні дані, отримані з Нью-Йорка, свідчать про те, що цей варіант ("Йота". - Ред.) Не призводить до більш важкого захворювання і не призводить до більш серйозної спалаху з аражень" , - сказала вона.

Експерт ВООЗ додала, що в районах США, де більшість випадків були пов'язані з "Йота", вже починає домінувати штам "Дельта".