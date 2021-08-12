Мутацію "Дельта" зафіксували ще в семи країнах

Влада 142 країн і територій світу повідомили про випадки зараження громадян штамом коронавірусу Дельта. З 4 по 10 серпня це число збільшилося на сім, йдеться в бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), оприлюдненому в середу, 11 серпня, повідомляє Кореспондент.

Так, за останніми даними ВООЗ, до інших країн також проник варіант COVID-19 Альфа, "британський". На сьогодні його випадки підтверджені в 185 країнах - на три більше, ніж тижнем раніше.

Розширив свою географію і штам Бета ("південноафриканський"), який за останні сім днів було виявлено ще в чотирьох країнах. Загальна кількість держав з Бетою досягла 136.

Нарешті, останній з чотирьох варіантів коронавірусу, які "викликають стурбованість", - Гамма ( "бразильський") - за попередній тиждень не зафіксований у нових країнах. Зараз він циркулює у 81 державі.