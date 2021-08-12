Курс валют НБУ на 12 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 12 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 11 августа, вырос до уровня 26.80 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 5 коп до 31.41 за 1 евро.
Рубль подешевел на 1 коп до 3.62 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 1 коп до 37.08 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 2 коп до 29.03 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 1 коп до 6.85 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.804200
|EUR
|Евро
|31.410500
|RUB
|Рубль
|0.361770
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.080900
|CHF
|Швейцарский франк
|29.030900
|PLN
|Польский злотый
|6.849500