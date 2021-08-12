Через скажену білку на карантин закрили село

У Рівненській області скажена білка покусала 8-річного хлопчика. У регіоні проводяться карантинні заходи.

Як повідомив виданню керівник управління Госпродпотребслужби в Рівненській області Володимир Лазарчук, випадок стався на території села Познань Березнівської територіальної громади колишнього Рокитнівського району.

Яким чином тварина потрапила в село - невідомо. Дитина хотіла пограти з нею і взяла білку за хвоста. Після цього хлопчик отримав укус. За результатами експертизи стало відомо, що білка була заражена сказом.

На території села Познань встановлені карантинні обмежувальні заходи терміном на 60 днів. Заборонено вивозити м'ясо тварин і м'ясопродукти. Масиви поблизу села планують з повітря обробити спеціальним розчином для знешкодження збудника хвороби.