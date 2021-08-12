Обдурити кредитора не вийде: борги стягнуть по-новому

До недавнього часу в Україні були поширені випадки шахрайства, коли боржники прикривалися прогалинами у законодавстві. Йдеться про т.зв. фраудаторні угоди - на шкоду кредитору, повідомляє UBR.

Подібне відбувається, коли кредитор (не важливо хто: банк або сусід) подає до боржника позов про стягнення коштів. Справа доходить до виконання судового рішення, позивач звертається до виконавця, але у боржника вже нічого немає.

Той розпродавав або дарував своє майно, що робило стягнення за виконавчим рішенням неможливим.

Дуже часто недобросовісні боржники ще на стадії судового розгляду позовів кредиторів, розуміючи, що рішення буде не на їхню користь, підписують фраудаторні угоди, відчужуючи майно на користь інших осіб.

"Фактично відбувається перехід прав власності на рухоме або нерухоме майно. Кредитор проходить всі кола судового позову і залишається без виконання рішення. До недавнього часу такі трюки боржникам сходили з рук", - помітив Андрій Авторгов.

Це підтверджує і керуючий партнер АО "Артіль адвокатів" Ігор Коржук.

"У нас зараз будь-який бізнесмен, який "кинув" іншого бізнесмена, звичайно, позбавляється від свого майна, розуміючи, що доведеться гасити заборгованість. І він "продає" це майно, яке переходить на підконтрольні йому компанії", - відзначає юрист.

За його словами, таким компаніям часто не більше року. І створюються вони саме під такі схеми.

Верховний суд (ВС) в одній зі справ прийшов до висновку, що відповідач, який продав житловий будинок після пред'явлення йому позову про стягнення заборгованості, діє очевидно недобросовісно і зловживає своїми правами, оскільки оспорюваний договір купівлі-продажу порушує майнові інтереси кредитора і спрямований на недопущення обігу стягнення на майно боржника. Тобто - визнаний фраудаторним.

Прецедент є, але в законі ще є прогалини

Експерти уточнюють, що певний позитивний перелом в цьому питанні стався в судовій практиці ще в 2018 році. Тоді фізособа взяла в борг певну суму, але безповоротно.

"Рішенням суду стягнуто суму боргу, але воно не виконувалося. Було встановлено, що у боржника немає майна, оскільки в період розгляду справи він подарував своїм дітям всю свою нерухомість", - розповідає Авторгов.

Кредитор звернувся до суду з вимогою визнати факт дарування фіктивним.

Перша інстанція кредитору відмовила. Апеляція - теж. Верховний суд (ВС) також відмовився задовольняти позов кредитора, але головуючий суддя-доповідач до постанови додав окрему приписку. Він зазначив, що оспорюваний договір є фраудаторним.

"Угода не відповідала законодавству в частині вимог сумлінності і була зловживанням щодо кредитора та його інтересів. Тому угода повинна б бути невизнаною", - вказав суддя.

І саме це зауваження судді, за словами Авторгова, на стадії розгляду і здобуло певний юридичний вплив.

"З легкої руки саме судді Крата (який вів справу - ред.) поняття фраудаторної угоди стало надбанням практики суддів цивільно-господарської юрисдикції. В нашому законодавстві такого терміну немає. Він був фактично вироблений судовою практикою", - говорить приватний виконавець.

Коли суд може визнати угоду фраудаторною

Верховний суд постановив, що на кожну таку угоду необхідно дивитися окремо. Є певна специфіка.

До ознак фраудаторної угоди відносяться наступні:

момент укладення договору (боржник його підписав, коли кредитор подав до нього позов);

контрагент, з яким боржник укладає оспорюваний договір. Наприклад, це можуть бути родичі, пов'язана або афілійована юрособа;

ринкова або неринкова вартість. Чи відповідає ціна після продажу реальної вартості самого майна;

чи були реально виплачені гроші після продажу майна. Угода може бути підписана і з умовою відстрочки платежу, умовно кажучи, на 50 років.