На Донбасі помер офіцер ЗСУ через зупинку серця

На Донбасі помер старший лейтенант Петро Яшин. Військовому було 35 років. Про це проінформувала Перша окрема танкова Сіверська бригада, повідомляє Новое время.

У лейтенанта відбулася раптова зупинка серця. У танкових військах він служив з 2020 року.

Чоловікові було 35 років. Він народився в Прилуках, що на Чернігівщині. З червня 2020 Яшин проходив військову службу в Першій окремій танковій бригаді, що входить до складу Оперативного командування Північ. Військовий обіймав посаду інженера ремонтного батальйону.