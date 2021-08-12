Інтернет і ТБ почнуть різко дорожчати восени

З початком ділового сезону в Україні вартість інтернет-тарифів може піти вгору. Збільшення розцінок може скласти 10-30%, розповіли опитані експерти і учасники ринку, повідомляє UBR.

Всьому виною цілий ряд факторів: починаючи від зростання зарплат співробітників і відрахувань за авторські права за той чи інший контент, і закінчуючи чварами з ОСББ і завантаженістю мереж.

Чому виростуть ціни

Директор інтернет-оператора "Павутиння" Олександр Арутюнян головною причиною збільшення тарифів назвав зростання вартості контента. Адже за кожного користувача, якому надається телебачення, потрібно платити відрахування до Коаліції аудіовізуальних та музичних прав (КАМП).

Підвищення тарифів, на його думку, може статися або цієї осені, або на початку зими. При цьому навряд чи учасники ринку підуть на поступовий перегляд розцінок. Щоб зайвий раз не дратувати абонентів, провайдери піднімуть ціни один раз, впевнений Олександр Арутюнян.

За його словами, власники як українського, так і зарубіжного контенту, ймовірно, піднімуть свої розцінки на 15-20%. До цього потрібно буде ще додати 2-5% відрахувань в КАМП.

"В середньому вартість телебачення виросте на 20% - це мій прогноз", - заявив директор "Павутиння".

Він зазначив, що в даному випадку мова буде йти про саме собівартость послуги, а не про "бажання провайдера заробити".

На жаль, констатував Арутюнян, всі ці гроші підуть не на розвиток галузі, а на покриття витрат.

Ніяк не домовляться з ОСББ

Провайдери також скаржаться на об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Вони "на свій розсуд" встановлюють розцінки на доступ до своєї інфраструктури для провайдерів.

"Ми фіксуємо постійне, майже щомісячне зростання витрат у операторів і провайдерів на доступ до інфраструктури", - поділився своїми спостереженнями керівник "Павутиння".

Медіаексперт Олександр Глущенко зауважив, що провайдери постійно стикаються з проблемами, пов'язаними з доступом до інфраструктури.

Зокрема, конфлікти виникають з ОСББ, які "беруть ціни зі стелі".

До чого готуватися абонентам

За словами власника компанії-провайдера NetAssist Максима Тульєва, в грошовому вираженні планове подорожчання очікується десь на рівні 25-30 грн/міс.

"Причини все ті ж: інфляція, зростання мінімальної зарплати, інших витрат (від електрики до розміщення обладнання). Але нічого захмарного і критичного не буде", - заспокоює він.

Для користувачів, підписаних на послуги і ТБ, і інтернету, щомісячна абонплата виросте не більше ніж на 30%, прогнозує Арутюнян.

Якщо ж клієнт користується лише однією з перерахованих послуг, то тарифи - окремо на ТБ або на доступ в інтернет - збільшаться на 20%.

У кого-то з операторів і провайдерів вартість послуг може зрости лише на 5-10%, а в деяких випадках - і на 30-35%.

Але тарифи зростуть не у всіх. Наприклад, директор "Ланет" Мар'ян Івасюк заявив, що у цього провайдера ціни мінятися не будуть. За його словами, вони працюють в "верхньому ціновому сегменті" - мінімальний пакет коштує 200 грн/міс.

Протягом двох останніх років "Ланет" пропонує пакети з мінімальною швидкістю не менше 1 Гбітс/с.

Найбільший телеком-оператор "Київстар" також запевнив, що не планують восени міняти ціни на фіксований інтернет.

"Ті умови, які зараз, відповідають ринковим, і ми продовжуємо надавати послуги абонентам без змін", - заявили в прес-службі компанії.

Середній тариф в $10/міс. - не за горами

Медіаексперт Олександр Глущенко зазначив, що "поступово збільшуються" ціни на складові, які формують вартість інтернет-послуг. Зокрема, зростають розцінки на доступ до інфраструктури, на електроенергію.

"Я думаю, на осінь у деяких провайдерів відбудеться корегування тарифних планів - плюс 10-20%", - спрогнозував він.

Для користувачів це може означати підвищення середньомісячного рахунку (Average Revenue per User - ARPU) на оплату даного виду сервісу.

"Ми знову-таки йдемо до горезвісних $10", - зазначив медіаексперт.

За його спостереженнями, в приватному секторі інтернет-доступ "апріорі дорогий". Адже там потрібно прокладати кабелі по опорах енергетиків - в ціну закладаються витрати за доступ до цієї інфраструктури.

"Випалювати міста" низькими тарифами

В Україні є регіони, в яких 100 Мбіт/с стоять 75-100 грн/міс.

"Це хлопці, які заходять на певну територію і "випалюють" її, забираючи абонентів у інших провайдерів. Для того, щоб потім коли-небудь спробувати підняти ціни", - розповів Олександр Глущенко.

Він підкреслив, що якщо не піднімати ціни на інтернет-доступ, то рентабельність бізнесу буде зменшуватися.

"Тому що у тебе витрати постійно зростають. Електроенергія постійно дорожчає, комуналка постійно зростає...", - заявив медіаексперт.

Те ж стосується і міжнародних каналів - їх вартість також стабільно збільшується.

Тим більше, що за час пандемії "багато сиділи по домівках і дзвонили один одному по відео" , а Zoom - це не український ресурс. Тому потреба в пропускної здатності за кордон помітно зросла за останні півтора року.

4К-телевізори вантажать мережу

Крім усього іншого, зріс і обсяг "важкого" контенту і в цілому перегляд відео, а також кількість 4К-телевізорів. Все це вимагало від учасників ринку розширювати канали, щоб забезпечити прийнятну швидкість для абонентів.