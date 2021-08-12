США допускають закриття свого посольства у Кабулі

США розглядають можливість закрити своє посольство в столиці Афганістану Кабулі. Американських дипломатів можуть евакуювати вже до кінця серпня, повідомляє Новое время.

Як стверджує Politico, у Вашингтоні обговорюють також, яка кількість американських дипломатів необхідна в дипмісії, з огляду на небезпечну ситуацію в регіоні.

Напередодні The Washington Post повідомила, що в адміністрації президента США Джо Байдена готуються до швидкого захоплення талібами столиці Афганістану Кабула.