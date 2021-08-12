У Польщі ухвалили сканддальний про телерадіомовлення

Сейм Польщі ухвалив суперечливі зміни закону про телерадіомовлення, які, на думку критиків, наслідують приклад Угорщини, повідомляє Европейская правда.

За ухвалення закону проголосували 228 депутатів, проти були 216.

Проєкт правлячої партії "Право і справедливість" змінює засади надання дозволів на мовлення засобам масової інформації, які мають капітал за межами Європейського економічного простору.

Проєкт, який ще називають "lex TVN", запроваджує принцип, згідно з яким у Польщі дозвіл на мовлення мають лише засоби масової інформації, в яких частка іноземного капіталу не перевищує 49 відсотків, за винятком випадків, коли телерадіокомпанія базується у Європейському економічному просторі, в який входять ЄС, Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн.

Тепер зміни має затвердити Сенат.

На думку експертів, зміни до закону призведуть до того, що телеканал TVN втратить ліцензію на мовлення - якщо його не продасть його нинішній власник, тобто американський концерн Discovery.

Політики "Права і справедливості" стверджують, що новий закон має захищати польські ЗМІ від захоплення російським, китайським чи арабським капіталом.

Проєкт lex TVN зустрів хвилю негативних думок. Критичні голоси лунають з боку опозиції, а також з Вашингтона та Брюсселя і навіть з табору "Об’єднаної правиці".

Гучні зміни до закону про мовлення також викликали обурення багатьох соціальних груп. У вівторок майже у 100 містах Польщі відбулися демонстрації під гаслом "Вільні ЗМІ, вільні люди". У них взяли участь журналісти, громадські активісти та лідери опозиційних партій. Найбільший протест був організований перед Сеймом у Варшаві. Його учасники скандували гасла, такі як: "свобода слова - ключова" або "ми хочемо мати вибір".