Розвідка США не дійшла остаточних висновків щодо походження COVID-19

У підготовленому американськими розвідниками проєкті доповіді про походження COVID-19 поки немає єдиного висновку з суті вивчення питання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вони стверджують, що після трьох місяців вивчення даних розвідувальне співтовариство все ще схиляється до двох теорій: вірус виник в лабораторії Уханьського інституту вірусології; він природним чином перейшов до людей від тварин.

У травні президент Джо Байден наказав спецслужбам США подвоїти зусилля з розслідування походження вірусу, включно з можливістю того, що він міг просочитися з Уханьської лабораторії, і доповісти йому протягом 90 днів. Цілком можливо, що проєкт доповіді може піддатися значним змінам в ході часу, що залишився, відпущеного на вивчення всього масиву інформації.