Оператори підтримали відключення нелегальних телефонів, але з умовою

Мобільні оператори не зійшлися в думці з приводу нового законопроекту про базу кодів IMEI для боротьби з нелегальними мобільними пристроями. Цей документ оприлюднив комітет цифрової трансформації Верховної Ради, повідомляє UBR.

Найбільший телеком-оператор країни не погодився з наміром законодавців "перекласти відповідальність" з держорганів на учасників ринку.

"Для протидії крадіжкам або незаконному імпорту мобільних телефонів є вся необхідна законодавча база. Це безпосередня функція органів митного контролю та правоохоронців. Перекладати цю роботу на мобільних операторів або самих клієнтів - неправильно" , - підкреслили в прес ﻿ - службі "Київстару".

Компанія навела приклад, коли абонент придбав мобільний телефон у торговій точці. Згідно із законом покупець є "добросовісним набувачем". Він не може нести відповідальність за дії продавця, з чиєї вини мобільний телефон міг потрапити в магазин нелегальним шляхом, відзначили в "Київстарі".

У той же час у другого за величиною стільникового оператора Vodafone "немає вагомих підстав, щоб заперечувати проти даної законодавчої ініціативи". При цьому додали, що потрібно забезпечити права власників терміналів.

"Це те, чим ми будемо керуватися при детальному вивченні документів. Ми підтримуємо рух у напрямку формування прозорого ринку терміналів. Безумовно, проблема сірого і чорного імпорту стоїть в Україні дуже гостро. І її необхідно вирішувати" , - заявили в прес-службі компанії.

lifecell висловив свою підтримку заходам, які спрямовані на боротьбу з контрабандою і ввезенням контрафактних телефонів. Тут вважають, що можливим ефективним механізмом може бути створення державної бази.

"Ідентифікація смартфонів по IMEI-кодами має забезпечити гарантоване дотримання усіма учасниками ринку єдиних правил гри" , - переконані у оператора.

Компаніям, які працюють офіційно і платять усі необхідні платежі та податки, важко конкурувати на ринку з так званими "сірими продавцями", відзначили в lifecell.

За даними компанії, мобільні оператори часто отримують скарги від абонентів на якість зв'язку, викликані тим, що "сірий" телефон, яким користується споживач, був призначений для іншого ринку і регіону (інші стандарти, інші діапазони частот тощо).

У компанії заявили, що законодавчі зміни по боротьбі з сірим імпортом повинні забезпечити певні гарантії. Наприклад, абоненти зможуть користуватися зв'язком, а їх термінали будуть зареєстровані в мережі до моменту введення відповідних механізмів.

За певної категорії IMEI-кодів (клонованих, "нульових" (вкрадені і "перепрошиті" (перепрограмовані) апарати, в яких замість IMEI - 15-ть нулів або одиниць) тощо) повинен бути передбачений належний перехідний період для надання можливості абонентам змінити мобільний телефон.

IMEI (International Mobile Equipment Identity - міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання) - унікальний номер кожного пристрою, що підключається до мережі (смартфона, планшета і т.д.). Перевірити його (наприклад, для того, щоб звірити з зазначеним на упаковці) можна за допомогою комбінації * # 06 #.