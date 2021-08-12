Арестович запропонував законодавчо розділити поняття "російський" і "руський"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в Україні потрібно розмежувати поняття "російський" і "руський" на законодавчому рівні, повідомляє Україна 24.

"Я вважаю, що ми повинні розрізнити на законодавчому рівні поняття "російський" і "руський", сказати, що "російська культура", "російська мова" кодифіковані в Україні. До речі, вона виникла в Україні, це наша історична мова - так само , як і українська", - заявив він.

Радник глави ОП підкреслив, що є противником мовного закону в нинішній інтерпретації.

Коментуючи слова мовного омбудсмена Тараса Креміня, що ті, кому не подобається мовний закон, можуть збирати свої речі, Арестович зазначив:

"Я думаю, що він це сказав в емоційному запалі. Все-таки не він вирішує, куди їдуть громадяни України, кому збирати речі. Це одна з наших найбільших помилок, що ми до цих пір не припинили культурні війни в Україні. Моя політика проста: українській мові підтримку, іншим - свободу вільного спілкування, вільного використання. До речі, це гарантовано Конституцією".