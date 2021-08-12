Екс-посол в США повідомив, як відставка Меркель відкриє можливості для України
Ангела Меркель не буде знову переобиратися на пост канцлера Німеччини. Відхід від управління урядом після 16 років свідчить про завершення певної епохи. І це відкриває чимало можливостей для української влади. Про це заявив колишній надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий, повідомляє 24 Канал.
"Це можливість для України просто по-іншому перетасувати колоду", - підкреслив він.
Ангела Меркель приїде до Києва 22 серпня для офіційної зустрічі з Володимиром Зеленським. За словами дипломата, зараз є абсолютно різна інформація щодо цілей візиту. Втім, очевидно, що німецька сторона хоче обговорити мінський процес і енергетичні питання.
Він також зазначив, що канцлер зараз є більш успішною, ніж Україна в німецько-українському діалозі. Хоча факт зустрічі глав Німеччини і України є хорошим сигналом.
"При тому, що ми з Францією дуже активно співпрацюємо, і президент Макрон кілька разів обіцяв приїхати, але так і не доїхав. А канцлер Німеччини хоча б приїжджає", - зазначив Чалий.
І додав, це є свідченням того, що Меркель приїжджає, коли є спільні питання і інтерес щодо того, що Україна може зробити для партнерів. А не тільки коли наша країна очікує дій з боку інших держав.
"Ми повинні мати якісь козирі для того, щоб вести розмову з такими великими державами. Незважаючи на відставку Меркель, зараз рішення важливі. Треба працювати на перспективу", - підсумував екс-посол США в Україні.