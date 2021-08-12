Російська мережа супермаркетів повернулася на український ринок

Російська мережа супермаркетів Mere в червні відкрила свій перший магазин в Україні. Мережа вже запустилася в Нікополі та Павлограді (Дніпропетровська область), повідомляє Ліга.net.

За словами колишнього директора з розвитку Mere в Україні Артема Хоменко, компанія все ще має плани запустити 40 супермаркетів в Україні до кінця року. Найближчим часом планують відкривати нові супермаркети в Дніпропетровській і Київській області. Хоменко підкреслив, що вже не має відношення до компанії.

Ексдиректор додав, що під час запуску двох супермаркетів в Україні мережа не зустрічала перепон з боку влади країни.

За даними Retailers.ua, компанія планує запуститися в Білій Церкві, Чернівцях та Миколаєві.

LIGA.net надіслала запит до Ради нацбезпеки і оборони.

Mere – проєкт власників російської мережі Світлофор, яка належить бізнесменам з Красноярська – Сергію та Андрію Шнайдерам. Мережа позиціонує себе як "жорсткий дискаунтер" і пропонує більш низькі ціни порівняно з конкурентами. Чотири магазини мережі працюють в Німеччині. Також Mere працює в Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Сербії. До 2020 року працювала в Миколаєві.