Що очікується на валютному ринку в четвер

Зростання пропозиції валюти від експортерів на міжбанківському валютному ринку в середу не дозволило котируванням безготівкового долара піднятися вище 26,83-26,84 гривень, а до кінця торгів цінники фактично повернулися до рівня закриття вівторка.

Засоби від погашення ОВДП на суму майже 12,5 млрд гривень на міжбанк вчора не потрапили і ніякого впливу на хід торгів не зробили. З деякою ймовірністю вони можуть бути використані для покупки валюти сьогодні або завтра в разі, якщо котирування продовжать подальше зниження. Поки річний мінімум за безготівковим доларом залишається на рівні 26,70 гривень на покупку, і опуститися нижче не вдається.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 26,75/26,83 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці в середу подешевшав на 5 копійок. Вранці його продавали по 26,92-26,93 гривень, до обіду цінник понизили до 26,91 гривень, а до вечора - до 26,87-26,88 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують з 26,88 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи з деякою часткою інертності. Від того, чи продовжить дешевшати безготівковий долар, залежить і напрям подальшого руху курсу готівкового долара.

Євро на ринку FOREX в середу продовжив зниження і опустився до позначки 1,1705 долара. О 15:30, коли в США опублікували дані по інфляції, що виявився не такими сильними, як очікувалося, долар почав падати проти інших валют, і до вечора євро піднявся до 1,1754 долара. Вранці четверга євро торгується у вузькому діапазоні 1,1734-1,1745 долара. Готівковий євро в середу протягом дня продавали в межах 31,45-31,50 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують з 31,50-31,55 гривень. Далі все буде залежати від двох традиційних факторів: ситуації на FOREX і поведінки готівкового долара. У разі, якщо євро на FOREX продовжить рости, готівковий євро теж може подорожчати.

Російський рубль в середу опустився до 74,15 рублів за долар, але після виходу американських даних по інфляції почав рости і до вечора зміцнився до 73,40 рублів за долар. Вранці четверга він торгується у вузькому діапазоні 73,37-73,45 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці вчора подешевшав на 2 копійки, до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів; невеликі обсяги російської валюти до вечора пропонували навіть по 3,62 гривні за 10 рублів. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів, але якщо рубль в світі продовжить зміцнюватися, то цінник на готівковий рубль може повернутися до звичних 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.