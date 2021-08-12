Осінній локдаун підніме ціни на квартири

Подорожчання квартир у новобудовах продовжиться як мінімум до кінця року і складе 15-20%. Однак інвесторам і надалі не варто очікувати зниження вартості житла - в найближчі кілька років тенденція до збільшення вартості квадратних метрів буде тільки посилюватися, повідомляє UBR.

Про це повідомили експерти сервісу з підбору квартир у новобудовах vn.com.ua.

"Вартість буде мінятися не повільно, а стрибкоподібно. Різке знецінення гривні, новий транш від МВФ або нестабільність на ринку паливно-мастильних матеріалів призведе до швидкого подорожчання житла" , - кажуть вони.

Як наголошується, у 2021 році вітчизняний ринок нерухомості демонстрував активність навіть у традиційно спокійні місяці. Взимку вартість квартир росла щомісяця на 2%, а влітку, незважаючи на зниження попиту, зростання сповільнилося до 1% в місяць. На це, кажуть експерти, вплинуло кілька чинників:

подорожчання будматеріалів у світі, особливо на ринку деревини в США, Європі та Україні. Зросла ціна і на інженерні комунікації. Надалі вартість будівництва буде тільки зростати;

дефіцит готових об'єктів, який призводить до високої конкуренції за найвигідніші квартири;

будівельні компанії скорочують кількість об'єктів нерухомості економкласу, концентруючись на сегментах "комфорт" і "бізнес".

Наприклад, зауважують аналітики, в Києві заплановано зведення 10 економпроектів, аналогічна ситуація в регіонах. Найближчим часом недороге житло не буде перевищувати 10% від загального обсягу.

Також окремі будинки і старий житловий фонд у столиці за перше півріччя подорожчали на 20% - причиною цього, на думку експертів, є зміни в законодавстві, згідно з якими певні категорії клієнтів забудовників повинні платити додатковий податок при продажу готових квартир.

У найближчі кілька років посилять тенденції до подорожчання житла аналогічні процеси у світі, що відбуваються через продовження активної фази карантину. Так, у багатьох європейських країнах висока інфляція стимулює інвесторів вкладати валюту в менш ризикові інструменти.

Уже восени черговий ціновий стрибок може статися в разі введення локдауну і переведення співробітників на віддалену роботу. Якщо обмеження виявляться тривалими (3-6 місяців), то це змусить інвесторів вкладатися у вторинний ринок.

Крім того, піднімати ціни вгору буде криза на вітчизняному ринку нерухомості, яка проявляється в банкрутстві кількох великих забудовників. Не поліпшить ситуацію запланована реформа Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка, вважають експерти, може затягнутися на 1-2 роки.

Ще один фактор, який може збільшити вартість квартир, - зростання попиту через розвиток іпотечного ринку, в тому числі що фінансується державою. Поки ж, резюмують аналітики, цього не спостерігається.