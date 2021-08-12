США продемонструють РФ і Китаю здатність вирішувати проблеми, - Байден

США продемонструють іншим країнам, в тому числі Росії та Китаю, що Штати здатні вирішувати серйозні проблеми спільно з демократичними країнами. Про це заявив президент США Джо Байден перед представниками місцевої влади, повідомляє Новое время.

Байден нагадав, що раніше офіційні представники деяких держав висловлювали впевненість у тому, що США "нічого не можуть зробити".

Він також додав, що учасники саміту НАТО і зустрічі групи семи раніше в цьому році висловлювали сумніви в здатності Вашингтона "робити справи". За версією Байдена, лідери Росії та Китаю вважають, що "відповіддю є автократія, оскільки демократії не можуть об'єднатися".

За словами Байдена, в інших країнах є сумніви, що США й інші демократичні держави "можуть об'єднатися і вирішувати серйозні проблеми".