Жителі Афганістану почали здавати міста талібам без бою

Жителі районів міста Тарінкот - центру провінції Урузган на півдні Афганістану - здають міста бойовикам радикального руху "Талібан" без бою. Про це, посилаючись на джерело в місті, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, зараз в Тарінкот почалися бої за контроль над штабом місцевої поліції. Проте, офіційним військам країни нібито вдалося звільнити великий район за два кілометри від міста.

11 серпня повідомлялося, що аеропорт Кундуз перейшов під контроль талібів після того, як десятки афганських солдатів в провінції перейшли на бік терористів. Захоплене "Талібаном" афганське місто Файзабад також було здане урядовими силами без бою. Стверджується, що військові довго стримували натиск з боку бойовиків, проте відступили й здали населений пункт після прориву лінії фронту.

За даними Європейського союзу, під контроль "Талібану" перейшло 65 відсотків всієї території Афганістану. Зараз таліби загрожують захопити ще 11 столиць різних провінцій. Крім того, бойовики намагаються "відрізати" столицю країни, Кабул, від офіційних військ країни, розташованих на півночі.