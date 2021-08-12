Брат Єрмака виграв справу проти Лероса про захист честі

Київський апеляційний суд задовольнив вимоги Дениса Єрмака, брата голови Офісу президента, у справі проти нардепа Гео Лероса щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. Йдеться про публікацію плівок щодо "торгування" держпосадами. Про це заявила речниця суду Тетяна Геведзе, повідомляє Букви.

Як відомо, в березні 2020 року нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака — Денис Єрмак — "торгує" держпосадами та обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції та надіслав щодо цього звернення до НАБУ.

У вересні 2020 року Денис Єрмак звернувся до Печерського райсуду Києва з позовом, у якому вимагав визнати невірогідною та спростувати інформацію про те, що він нібито здійснює "торгівлю" посадами у держорганах за сприяння свого брата, впроваджує "свою програму" в силові відомства та "заробляє на державі". Ще позивач просив відшкодувати йому моральну шкоду, яку він оцінив в одну гривню.

Печерський райсуд відмовив у задоволенні вимог в червні. Тоді Денис Єрмак подав апеляцію на це рішення.

11 серпня колегія суддів у складі Олени Шкоріної, Анатолія Стрижеуса та Любові Поливач ухвалила рішення скасувати рішення Печерського райсуду.

"Апеляційна скарга Єрмака Д. Б. — задоволена. Рішення Печерського суду скасовано. Постановлено нове рішення, яким задоволено позовні вимоги Єрмака Д.Б. до Лероса Г.Б. про захист честі, гідності та ділової репутації”, — сповістила Тетяна Геведзе.

Рішення апеляційного суду набирає чинності з моменту проголошення. Таким чином, нардеп зобов’язаний спростувати раніше поширену інформацію та сплатити братові Єрмака одну гривню.

Досі Гео Лерос не надавав коментарів щодо згаданого рішення суду. Він має можливість оскаржити рішення в касаційній інстанції, якщо справу візьмуть до розгляду. Наразі залишається невідомим, чи робитиме це народний обранець.