ЄС збільшить витрати на приватні польоти для топ-посадовців

Невдовзі інституції ЄС зможуть витрачати більше на рейси приватних літаків для своїх топпосадовців, повідомляє Европейская правда.

Згідно з документом у базі тендерів ЄС, навіть попри те, що блок зобов’язується скоротити викиди для досягнення своїх кліматичних цілей, Брюссель збільшив суму, яку він передбачає витратити на авіарейси для посадових осіб, до 13,5 млн євро.

Новий чотирирічний контракт, який покриває польоти для Європейської комісії, Європарламенту, Ради ЄС та Служби зовнішніх дій, замінює існуючу п'ятирічну угоду, яка встановлює 10,71 млн євро як максимальну суму, яку можна витратити на приватні літаки між 2016 і 2021 роками.

Речник Єврокомісії заявив, що новий контракт, який охоплює приблизно 1606 годин польоту, майже половина з яких буде використовуватися для поїздок на середній відстані між 6500 і 10000 кілометрів, відбиває "потенційне зростання попиту, головним чином через пандемію" .

"Було доступно менше комерційних рейсів, і тому збільшення суми покликане забезпечити доступність рейсів, якщо з часом такі проблеми не зникнуть" , - сказав речник.

"Вартість контракту відповідає оцінці потреб і не обов’язково означає, що вся сума буде витрачена" - додав він.

Новий контракт підписано після випуску в липні пакета Єврокомісії з питань клімату, який має на меті взяти курс на скорочення викидів парникових газів на 55 відсотків до 2030 року - на шляху до досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.

Голова Комісії Урсула фон дер Ляєн здійснила шість рейсів на приватних літаках у 2020 році та вісім у 2021 році. Її попередник Жан-Клод Юнкер здійснив 14 таких рейсів у 2019 році та зіштовхнувся з критикою за те, що літав на короткі відстані, такі як Страсбург.

Комісія заявила, що чартерні поїздки призначені лише для "виняткових обставин", наприклад, з міркувань безпеки або якщо комерційний рейс недоступний або не відповідає необхідним вимогам.