Поїздка Єрмака і Кулеби в США виявилася вдалішою, ніж очікувалося - Арестович

Візит в США глави Офісу президента Андрія Єрмака і міністра закордонних справ Дмитра Кулеби виявився більш вдалим, ніж очікувала українська сторона. Про це заявив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє Україна 24.

"З нами ніхто не розмовляє вимогами. Взагалі в США була дуже сприятлива атмосфера. Я можу сказати, що я безпосередньо листувався з Єрмаком під час його візиту в США. Візит був набагато більш вдалий, ніж ми очікували. Тобто США демонструють стійку і сильну підтримку України", - зазначив Арестович.