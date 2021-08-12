Розбірки до Дня Незалежності: що стоїть за розмовами про відставку Разумкова

У політичних кулуарах активізувалися розмови про нові "заморозки" у відносинах президента України і голови Верховної Ради. Чи мають ці розмови під собою реальний грунт, побачимо вже під час святкування Дня Незалежності, повідомляє Depo.ua.

За даними проведеного в кінці липня - початку серпня Центром Разумкова соціологічного опитування, найбільшу довіру громадян мають Володимир Зеленський та Дмитро Разумков. Першому довіряють 33% учасників опитування, а другому - 32%.

І при цьому не довіряють президенту 61% українців, тоді як спікеру Ради - 49%. Тобто саме у Разумкова - кращий баланс довіри / недовіри серед всіх українських політиків. І такі показники спікер утримує вже більше року.

Хоча намір голосувати за Разумкова як за президента, згідно з цим же опитуванням, виявили тільки 2% респондентів, а лідером тут залишається Зеленський, наявність навіть потенційного конкурента зі свого середовища президента може дратувати.

Між іншим, той же Центр Разумкова в лютому-2021 наводив дані, за якими в гіпотетичному другому турі президентських виборів Разумков перемагає і Порошенко, і Бойко, поступаючись тільки Володимиру Зеленському (40% у Разумкова проти 60% у чинного президента).

Нагадаємо, Дмитро Разумков був однією з ключових фігур протягом президентської і парламентської виборчих кампаній 2019 року як публічний спікер кандидата в президенти Зеленського, першим номером виборчого списку партії "Слуга народу", а після перемоги - голова партії влади (поступився посадою Олександру Корнієнко, коли став спікером Ради).

Але з якогось моменту самостійність голови парламенту почала виходити за рамки, "намальовані" президентським офісом кожному члену молодої "зеленої" команди.

Сторони досі заперечують наявність конфлікту, навіть прихованого, тоді як ЗМІ регулярно пишуть про їх напружені відносини. Ще на старті роботи нинішньої парламентської монобільшості тодішній глава ОП Андрій Богдан висловлював думку, що позиція спікера не сприяє прийняттю законів в "турборежимі". Сам спікер версії про свій конфлікт з Богданом називав "жорсткими дискусіями".

У лютому 2020 року "Українська правда" з посиланням на неназвані джерела повідала, що Разумков із Зеленським мали "неприємну розмова", під час якої ставили один одному ультиматуми.

Нібито Разумков говорив, що не хоче брати на себе негатив від постійних зашкварів членів фракції "Слуга народу", а президент у відповідь порадив в такому випадку покинути пост. Чутки про наступну різку розмову з цими самими дійовими особами ходили і в липні 2020 року.

У жовтні минулого року в інтерв'ю Разумков назвав свої стосунки з Офісом президента конструктивними. А про "чорних котів" між Банковою і Грушевською говорив:

"Ми не встигаємо стежити за кішками, які бігають. Намагаюся на це не звертати уваги. Є робота, яку кожен на своєму посту повинен робити. І від цього залежить сьогодні - може, це і голосно звучить - майбутнє країни".

Але те, що тріщина у відносинах існує, стає все більш помітним. Медіа писали, що Банкову дратують численні поїздки спікера по регіонах, на що Разумков парирував, що не хоче втратити зв'язок з реальністю, адже під час робочих відряджень краще бачить, що відбувається на місцях.

Апофеозом цієї ситуації стала видана тільки що призначеним головнокомандуючим Збройних Сил України Валерієм Залужним тимчасова (?) заборона чиновникам відвідувати зону ООС. За дивним збігом обставин, сталося це 2 серпня, напередодні запланованого візиту Разумкова на Донбас, в зону проведення ООС, і цю офіційну поїздку йому довелося скасувати.

Так стало ясно, що, на думку президентської команди, фото з окопів і бліндажів з нашими захисниками має право робити одна людина в країні. І ім'я цієї людини не Дмитро і не Петро...

Дратує оточуючих Зеленського і вельми незалежна позиція нібито члена президентської команди щодо деяких важливих законодавчих президентських же ініціатив. Так, в розпал минулорічного конфлікту навколо Конституційного суду Разумков запропонував прийняти альтернативний закон на противагу президентському, який передбачав розпуск суду без правових підстав.

Разумков утримався від голосування в Раді за Сергія Шкарлета на міністра освіти і Юрія Вітренка на міністра енергетики (призначення останнього відстоював особисто президент). Разумков - єдиний член РНБО, який не голосував за санкції проти "каналів Козака - Медведчука" і дозволяв собі публічні сумніви в доцільності введення санкцій без рішення судів.

Гучним публічним ляпасом Банковій стали заяви спікера в процесі розгляду одного з ключових для президента законів - "антиолігархічного". Відповідно до прийнятого в першому читанні документу, роль верховного арбітра, який буде визначати, хто олігарх, а хто просто великий бізнесмен, повинна бути реалізована через Раду нацбезпеки.

Але тут Разумков почав висловлювати окрему думку: мовляв, в Радбезі виникне конфлікт інтересів, тому доцільно, щоб статус олігарха встановлювала незалежна комісія при Нацагентстві з попередження корупції - де позиції президента значно менше безсумнівні, ніж в РНБО. І як тут прийняти такий потрібний (головним чином для рейтингу Зеленського) закон, якщо для цього доведеться вмовляти голови парламенту не вставляти палиці в колеса президентського велосипеда?

Тому спочатку журналісти, після представники оточення Зеленського, а потім і деякі депутати - "слуги" заговорили про неминучу заміну Разумкова в новому політичному сезоні, який стартує в кінці серпня святкуванням 30-річчя Незалежності.

Ким можуть замінити Разумкова? За даними джерел видання - Русланом Стефанчук, який має політичні амбіції, але менші, ніж у нинішнього голови ВР і який раз по раз виникає в інформаційних хвилях з тими чи іншими помірними посланнями державного масштабу.

Ходять чутки, що зараз, в літній відпускний час, хтось з Банкової більш-менш непомітно моніторить настрої нардепів-монобольшовиків на предмет їх готовності голосувати за маленьку кадрову революцію в президії Ради. І нібито поки голосів за це немає. Тому їх шукають не тільки серед "слуг", але і серед депутатських груп - сателітів влади. Які можуть спробувати половити в цій каламуті якусь свою рибу.

Але поки публічно відомі "слуги" такі чутки спростовують. Телеграм-канал народного депутата з фракції монобільшості Олександра Качури пише, що з ним і з його багатьма колегами це питання "не обговорювалося і не стоїть на порядку денному у фракції. Ніхто голосів не збирав з цього питання".

У той же час, не виключено, що Зеленський зібрався порушити багаторічну традицію президентів України і не прийти на урочисте засідання парламенту з нагоди тридцятої річниці прийняття Акту проголошення незалежності України. На ці припущення наводить те, що на сайті президента немає цього заходу в розкладі святкових подій. Неявка Зеленського буде виглядати як публічне "фе" Разумкову.

Кажуть, ніби останньою краплею стала участь Разумкова спільно з міським головою столиці Віталієм Кличком в Муніципальному форумі. Одночасно при цьому проходило засідання Конгресу місцевих і регіональних влад, президію якого очолив Андрій Єрмак. Як відомо, Банкова - в конфлікті зі столичною мерією і Кличко.

Також є відомості, що зараз всю регіональну політику на собі замість Кирила Тимошенко замкнув Єрмак. Тому відвідування Разумковим заходу, організованого Асоціацією міст України, могло бути сприйнято як відкрита фронда проти глави президентського Офісу.

Втім, вже ця осінь покаже, що відбудеться швидше: відсторонення спікера руками "слуг" або його "примирення" з президентом і (тимчасовий?) кінець незалежної його позиції.

І перше, і друге не сприятимуть збереженню системи стримувань і противаг у вітчизняній політиці, коли парламент мав певний ступінь незалежності від волі глави держави і врівноважував можливі помилки людини на вищій державній посаді, якщо той раптом починав вважати себе незамінним і непогрішним.

Ігор Петренко