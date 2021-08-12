Японія зазнала кібератаки: стався витік даних з урядових сайтів

У 129 японських урядових установах і компаніях стався витік даних. Хакери отримали доступ до програми обміну інформацією, повідомляє РБК-Украина.

Японська компанія Fujitsu оновила дані щодо несанкціонованого доступу до її програми ProjectWEB, яка широко використовується урядовими установами та бізнесом.

Від кібератаки постраждали секретаріат Кабінету міністрів, Міністерство закордонних справ і Міністерство національних земель, інфраструктури, транспорту та туризму.

Викрадені дані містили інформацію про системи клієнтів, про матеріали, пов'язані з реалізацією проєктів, а також таку інформацію особистого характеру, як імена та адреси електронної пошти клієнтів.

Автор: Анастасія Рокитна