Японія зазнала кібератаки: стався витік даних з урядових сайтів
У 129 японських урядових установах і компаніях стався витік даних. Хакери отримали доступ до програми обміну інформацією, повідомляє РБК-Украина.
Японська компанія Fujitsu оновила дані щодо несанкціонованого доступу до її програми ProjectWEB, яка широко використовується урядовими установами та бізнесом.
Від кібератаки постраждали секретаріат Кабінету міністрів, Міністерство закордонних справ і Міністерство національних земель, інфраструктури, транспорту та туризму.
Викрадені дані містили інформацію про системи клієнтів, про матеріали, пов'язані з реалізацією проєктів, а також таку інформацію особистого характеру, як імена та адреси електронної пошти клієнтів.
Автор: Анастасія Рокитна