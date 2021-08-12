Ердоган заявив про готовність до зустрічі з лідером талібів

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що він готовий зустрітися з лідером талібів, щоб покласти край бойовим діям в Афганістані, про це пишуть іноземні ЗМІ.

"Останні події і положення афганців викликають серйозну тривогу", - сказав турецький лідер.

Відзначимо, що Туреччина прийняла 3,6 мільйона сирійських біженців. Економіка країни перебуває в складній ситуації, також в країні побоюються масового напливу афганських біженців, оскільки таліби захоплюють контроль над країною.

Нагадаємо, Талібан почав свій наступ в травні, коли почався остаточний висновок іноземних військ, включаючи війська США, з Афганістану.

З тих пір бойовики Талібану окупували великі ділянки сільських і прикордонних районів, не зустрічаючи великого опору.

В даний час бойовики контролюють дев'ять з 34 столиць афганських провінцій, в тому числі сім на півночі країни, в регіоні, який завжди їм опирався.