Купити приватний будинок: ціни в регіонах України
Ринок приватної заміської нерухомості в Україні намацує прийнятний ціновий рівень: вартість "квадрата" то піднімається, то знову знижується. Таким чином, поки що можна зробити висновок, що протягом 2021 року середня вартість приватних будинків у доларовому еквіваленті залишається на стабільному рівні, повідомляє UBR.
Таку думку висловив партнер з розвитку бізнесу консалтингово-оціночної компанії "Увекон" Олександр Коробко. Він акцентував на тому, що станом на початок липня середня вартість приватних будинків в Україні становить $ 474,7 / м2.
"З початку року цінова ситуація на ринку приватних будинків мала два ключових сплески. Якщо в березні цього року середні ціни збільшилися на 5,6% до $ 496,1 / м2, то в червні відбулося зниження вартості приватних садиб в середньому на 4,8% до $ 474,7 / м2", - зазначив експерт.
Олександр Коробко звернув увагу на те, що зараз понад 65% усієї пропозиції припадає на домоволодіння площею до 100 м2, близько 45% - на будинку площею 100-300 м2, і менше 5% - на великі будинки площею 300-600 м2.
Найнижча вартість приватних будинків зафіксована на сьогодні в Тернопільській області - $ 278,5 / м2.
Найдорожчі будинки - в Києві й області із середньою ціною $ один тисячу триста сімдесят дев'ять / м2.
Серед найбільших українських міст найдорожчі будинки пропонуються:
- в Одесі з середньою вартістю $ 992,2 / м2;
- в Харкові - $ 737,4 / м2;
- у Львові - $ 797,1 / м2.
В інших містах цінова ситуація наступна:
- у Вінниці приватні будинки коштують у середньому $ 590,7 / м2;
- Херсоні - $ 582,7 / м2;
- Чернівцях - $ 553,7 / м2;
- Дніпрі - $ 539,8 / м2;
- Полтаві - $ 518,8 / м2;
- Івано-Франківську - $ 495,9 / м2;
- Запоріжжя - $ 492,6 / м2;
- Луцьку - $ 475 / м2;
- Тернополі - $ 413,3 / м2.
Загалом у зазначених регіонах (з урахуванням обласних центрів) цінова ситуація така:
- Вінницька область - вартість приватних будинків становить $ 406,5 / м2;
- Волинська область - $ 310,8 / м2;
- Дніпропетровська область - $ 345,4 / м2;
- Запорізька область - $ 323,9 / м2;
- Івано-Франківська область - $ 391,9 / м2;
- Львівська область - $ 422,6 / м2;
- Одеська область - $ 690,4 / м2;
- Полтавська область - $ 313,2 / м2;
- Харківська область - $ 442,3 / м2;
- Херсонська область - $ 437,5 / м2;
- Чернівецька область - $ 390,2 / м2.