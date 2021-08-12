Купити приватний будинок: ціни в регіонах України

Ринок приватної заміської нерухомості в Україні намацує прийнятний ціновий рівень: вартість "квадрата" то піднімається, то знову знижується. Таким чином, поки що можна зробити висновок, що протягом 2021 року середня вартість приватних будинків у доларовому еквіваленті залишається на стабільному рівні, повідомляє UBR.

Таку думку висловив партнер з розвитку бізнесу консалтингово-оціночної компанії "Увекон" Олександр Коробко. Він акцентував на тому, що станом на початок липня середня вартість приватних будинків в Україні становить $ 474,7 / м2.

"З початку року цінова ситуація на ринку приватних будинків мала два ключових сплески. Якщо в березні цього року середні ціни збільшилися на 5,6% до $ 496,1 / м2, то в червні відбулося зниження вартості приватних садиб в середньому на 4,8% до $ 474,7 / м2 ", - зазначив експерт.

Олександр Коробко звернув увагу на те, що зараз понад 65% усієї пропозиції припадає на домоволодіння площею до 100 м2, близько 45% - на будинку площею 100-300 м2, і менше 5% - на великі будинки площею 300-600 м2.

Найнижча вартість приватних будинків зафіксована на сьогодні в Тернопільській області - $ 278,5 / м2.

Найдорожчі будинки - в Києві й області із середньою ціною $ один тисячу триста сімдесят дев'ять / м2.

Серед найбільших українських міст найдорожчі будинки пропонуються:

в Одесі з середньою вартістю $ 992,2 / м2;

в Харкові - $ 737,4 / м2;

у Львові - $ 797,1 / м2.

В інших містах цінова ситуація наступна:

у Вінниці приватні будинки коштують у середньому $ 590,7 / м2;

Херсоні - $ 582,7 / м2;

Чернівцях - $ 553,7 / м2;

Дніпрі - $ 539,8 / м2;

Полтаві - $ 518,8 / м2;

Івано-Франківську - $ 495,9 / м2;

Запоріжжя - $ 492,6 / м2;

Луцьку - $ 475 / м2;

Тернополі - $ 413,3 / м2.

Загалом у зазначених регіонах (з урахуванням обласних центрів) цінова ситуація така: