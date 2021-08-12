В одному з польських міст всі поліцейські пішли на лікарняний

Всі поліцейські 9-тисячного містечка Камінь-Поморський на півночі Польщі пішли на лікарняний, тому що втомилися, повідомляє УНІАН.

Схожа ситуація трапилася і в місті Щецині - на поліцейській дільниці в Щецин-Дабі 100% поліцейських потрапили на лікарняний, а на ділянці Щецин-Небучево - 70%.

Правоохоронці запевняють, що це пов'язано з недостатньою комплектацією ділянок, а не нібито зі страйком. Через брак кадрів поліцейські не змогли піти в планову літню відпустку. У них почалося перевтома, через що вони не могли виконувати свої обов'язки.

У поліції стверджують, що якщо ця проблема не буде вирішена, подібні випадки можуть стати регулярними.