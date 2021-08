Крадіжка $611 млн: хакер розповів про причини атаки на Poly Network

Невідомий зловмисник вмонтував в Ethereum-транзакцію текст з відповідями на питання про причини його атаки на міжмережевий протокол Poly Network, повідомляє ForkLog.

Щоб прочитати текст, потрібно в деталях транзакції на сервісі Etherscan натиснути Click to see More і переконатися, що в пункті Input Data - View Input As виставлено кодування UTF-8.

Дані: Etherscan.

За словами зловмисника, він займається хакінгом заради забави. Вибір Poly Network обумовлений тим, що злом кросчейн-протоколів - це «гаряче»:

«Тепер кожен чує запах таємного наміру. Інсайдер? Не я, але хто знає? Я беру на себе відповідальність, щоб розкрити вразливість перш ніж будь-хто скористається нею!».

Платформу Poly Network хакер назвав «гідною системою».

«Це одна з найбільш складних атак, якими міг би насолоджуватися хакер. І я повинен був бути швидким, щоб перемогти будь-якого інсайдера або хакера », - написав хакер.

Він написав, що перекладав токени, щоб «зберегти їх у безпеці». За словами хакера, він «відчував змішані почуття», коли виявив баг:

«Запитайте себе, що б зробили, зіткнувшись з такою сумою».

На закінчення першої частини послання хакер зазначив, що «ніколи» не розкривав даних про себе.

У замітці до іншої транзакції хакер підкреслив, що не особливо зацікавлений у грошах, але повертає активи повільно, оскільки йому потрібен час для переговорів з командою Poly Network.

«Я б хотів дати їм поради про те, як убезпечити мережі, щоб вони могли управляти в майбутньому проектом на мільярди. Poly Network - добре опрацьована система, вона впорається з великим обсягом активів» , - уклав хакер.

Нагадаємо, 10 серпня міжмережевий протокол Poly Network піддався атаці. Сукупний збиток склав $ 611 млн в різних криптовалютах. Частину викрадених коштів, наприклад в USDT, вдалося заблокувати.

11 серпня невідомий зловмисник почав повернення пов'язаних з атакою коштів.