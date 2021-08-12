У столиці спалахнула пожежа на території промзони (Оновлено)

У Києві сьогодні, 12 серпня, біля Південного моста на території промзони спалахнула серйозна пожежа, повідомляє Кореспондент.

"Серйозна пожежа прямо зараз охопила полум'ям гараж на Саперно-Слобідській" , - йдеться в одному з повідомлень.

Повідомляється, що на місці пожежі вже працюють рятувальники ДСНС.

По прибуттю було встановлено﻿, що загоряння виникло в 2-поверховій будівлі, з поширенням вогню на поруч розташований гараж.

Пожежні не втрачаючи часу приступили до гасіння пожежі та пошуку джерел водопостачання, а також евакуації автомобілів з гаражів.

О 9:46 пожежа була локалізована на площі 400 кв.м і о 10:01 - ліквідована.