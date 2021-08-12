Робота, яка підходить вам за знаком зодіаку

Астрологічні знаки впливають не тільки на особистість, риси характеру, але і на вибір професії. Зірки можуть розповісти вам все про професійне життя, повідомляє Новости Ю.

Дізнайтеся, яка робота підходить вам за знаком зодіаку.

Овен

Уродженці Овна - природжені лідери. Вони блискуче будують кар'єру начальника або керівника великої компанії. За словами астролога, вони схильні починати безліч проектів, фактично не закінчивши їх. Тому їм потрібні колеги, які допомогли б їм втілити в життя свої думки. Ідеальна кар'єра для Овна: гід або персональний тренер.

Телець

Практичність і бажання досягати успіху роблять уродженців Тельців ідеальними співробітниками, незалежно від компанії і сфери діяльності. Їх впертість часто підштовхує оточуючих йти далі.

Близнюки

Близнюки люблять роботу, де важливі швидкість і азарт. Їм також потрібна певна свобода, щоб вони ніколи не відчували себе в пастці. В ідеалі Близнюків привертає кар'єра в області інформації та комунікації, якщо їх робота дозволяє їм мислити графічно або технічно. Журналістика, спілкування або навіть викладання: так багато професій, в яких Близнюки можуть досягти успіху.

Рак

Уродженці сузір'я Рака відмінно піклуються про дітей і стають хорошими соціальними працівниками або співробітниками відділу кадрів. Здоров'я і добробут також є важливими елементами для їх особистого розвитку: професія в області медицини була б справжнім щастям для них.

Лев

Леви потребують визнання та уваги. Їх мета - бути кращими. Вони часто проходять співбесіди та особливо зацікавлені в розвитку своєї кар'єри. Ідеальна робота - політик, актор або керівник проєкту в галузі фінансів.

Діви

Діви - природжений учень: жалісливий і турботливий. Дуже прискіпливі до себе, вони часто намагаються непомітно заповнити прогалини своїх колег. Вони ідеальні співробітники. Діви прекрасно поєднуються з багатьма професіями завдяки своїй здатності адаптуватися. Редактор, технік, перекладач або детектив: їм все підходить.

Ваги

"Читання" людей і розуміння їх мотивації - частина природних здібностей Терезів, тому їх можливості в плані професійної кар'єри величезні. Ідеальна сфера роботи для Терезів: служба підтримки клієнтів, дипломатія, туризм, організація весіль або проектів.

Скорпіон

Ніхто не може зберігати секрети так само добре, як Скорпіони, і, мабуть, вони можуть використовувати це у своїй кар'єрі. Вони також люблять виклики та дослідження, і їх участь в командній роботі завжди дуже важливо.

Стрілець

Стрільці вміють розмовляти з іншими, мотивуючи їх і слухаючи. Ви повинні робити ставку на кар'єру, яка змусить вас подорожувати: наприклад, бортпровідник.

Козеріг

За словами астролога, Козероги серйозні, прагматичні та організовані. Вони ніколи не ухиляються від завдання, навіть якщо вона виходить за рамки їх робочого середовища. Серйозність Козерогів пропонує їм цікавий кар'єрний шлях - інженери, архітектори або керівника нерухомістю.

Водолій

Водолії вміють справлятися з командними завданнями. Блискучі і цікаві, вони також популярні в таких областях, як фотографія і графічний дизайн. Єдиний недолік - Водолії не можуть адаптуватися до традиційних ділових графиков. Вони можуть спробувати себе у підприємництві.

Риби

Їх інтуїція допомагає їм прийняти правильне рішення навіть в стресових ситуаціях. Ідеальна кар'єра Риб - медсестра, лікар, фізіотерапевт, психолог. Або фахівець в мистецькій сфері.