Біля берегів Японії розколовся надвоє суховантаж

Японський суховантаж Crimson Polaris сів на мілину під час шторму і пізніше розколовся на дві частини біля берегів острова Хонсю, повідомляє Ліга.net.

Суховантаж Crimson Polaris під панамським прапором з вантажем деревної тріски прибув 11 серпня 2021 року в Японію з Таїланду. Під час шторму судно втратило керування і сіло на мілину. Йому вдалося звільнитися, але в корпусі утворилася тріщина.

Фото: The Maritime Executive, Japan Coast Guard

Берегова охорона Японії отримала сигнал лиха і евакуювала екіпаж з 21 особи за допомогою вертольотів. Рятувальна операція тривала п'ять годин.

Близько 04:15 ранку 12 серпня за місцевим часом Crimson Polaris розколовся надвоє в 2,5 милях від берега. Повідомляється про розлив масла і нафти.